لسلامة الأسرة.. 4 نصائح لتجنب الحوادث الكهربائية بالمنازل - إنفوجرافيك
كتب- يوسف عفيفي:
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك"، تضمن بعض النصائح للحفاظ على سلامة الأسرة المصرية.
واستعرض الجهاز النصائح على النحو التالي:
-1عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب فس حريق.
2- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
3 - وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.
4 - التأكد من أن جميع الدوائر الموجوده بالقرب من مصادر المياه تم تأمينها بقواطع أرضية.
5- تبديل المقابس الجدارية التالفة.
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