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لسلامة الأسرة.. 4 نصائح لتجنب الحوادث الكهربائية بالمنازل​ - إنفوجرافيك

06:27 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
لسلامة الأسرة.. 4 نصائح لتجنب الحوادث الكهربائية بالمنازل​ - إنفوجرافيك

ماس كهربائي

كتب- يوسف عفيفي:

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك"، تضمن بعض النصائح للحفاظ على سلامة الأسرة المصرية.

واستعرض الجهاز النصائح على النحو التالي:

-1عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب فس حريق.

2- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

3 - وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.

4 - التأكد من أن جميع الدوائر الموجوده بالقرب من مصادر المياه تم تأمينها بقواطع أرضية.

5- تبديل المقابس الجدارية التالفة.

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