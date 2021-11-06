قرية الفواخير.. مملكة "الطين الأسواني" تنبض من جديد في قلب القاهرة (صور)

كتب- محمد نصار:

يفتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعد قليل، قرية الفواخير وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة للقرية.

وعانت قرية الفواخير بالفسطاط من الإهمال وكانت ضمن قائمة المشروعات المتعثرة في محافظة القاهرة على مدار أكثر من 15عاما.

وفيما يلي يستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن القرية وخطة تطويرها التي تم تنفيذها وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن محافظة القاهرة.

معلومات عن القرية

1- تقع القرية في حي مصر القديمة بالقرب من منطقة الفسطاط.

2- تضم القرية 152 فاخورة واتيليه.

3- تقع خلف مجمع الأديان ضمن بقعة فسيحة من أرض الحضارة والتاريخ.

4- القرية مقامة على مساحة 3 أفدنة.

5- الطمي الأسواني بها يتم استخدامه لإنتاج أنواع الفخار المميزة.

أهم منتجات قرية الفواخير

تشمل منتجات قرية الفواخير: التحف الفنية، الأدوات المنزلية، الهدايا من أواني طعام وانتيكات وفازات ونوافير وطواجن وغيرها من الأشكال والمجسمات الفنية.

خطة تطوير القرية

بدأت عجلة العمل لتوصيل واستكمال الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف، علاوة على زيادة المساحات الخضراء وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها لوضع قرية الفواخير على الخريطة السياحية لتكون بمثابة متحف مفتوح لكل الزوا، حيث تم تنفيذ ما يلي:

1- توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي.

2- المتابعة المستمرة لأعمال القرية ووجود إدارة مسئولة عنها.

3- التواصل المستمر وعقد لقاءات مع الحرفيين والقائمين على الفواخير للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.

4- العمل على تسويق منتجات القرية وإحداث حالة من الحراك.

5- التركيز على أفران الغاز الطبيعي لتشغيل الفواخير لتكون صديقة للبيئة بدلا من الأفران التقليدية التي تعتمد على الأخشاب.

6- طلاء واجهات مباني القرية.

7- التركيز على المساحات الخضراء داخل قرية الفواخير وتشجيرها.

8 -تصميم أرفف أمام الفواخير لتكون بمثابة فاترينة عرض لكل فاخورة بشكل مستمر.

9- نقل منتجات الفواخير من أمام القرية لمنع الإشغالات ووضعها بشكل منظم داخل القرية بمحاذاة السور الخارجى لإتاحة عرضها بشكل مستمر أمام الجمهور وزوار القرية.

10- دراسة إقامة مطاعم داخل قرية الفواخير لخدمة الرواد.

11- العمل على استغلال وجود قرية الفواخير بالقرب من متحف الحضارة ووضعها على الخريطة السياحية.

12- التركيز على وجود أسعار مناسبة للمواطنين لجذبهم لشراء احتياجاتهم من القرية.

13- إقامة معرض داخل القرية والعمل على جعلها متحفا مفتوحا وعنصر جذب.

14- القضاء على العشوائيات الموجودة بجوار القرية مثل بطن البقرة.