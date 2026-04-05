من آيس كريم يُباع بألوف الدولارات إلى تورتة وبيض شوكولاتة ضخمة، هناك حلويات تجاوزت حدود المذاق اللذيذ لتصبح أعمالا فنية فاخرة بأسعار مذهلة.

فيما يلي، إليكم أغلى الحلويات في العالم، وفقا لموقع "Quartz".

ماذا يميز آيس كريم "بياكويا" الأغلى في العالم؟

آيس كريم "بياكويا" من سيلاتو الأغلى في العالم، وفق موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسعر 5800 دولار للقطعة الواحدة.

يُصنع من الماس الأبيض الإيطالي، ومخلفات تخمير الساكي الياباني وهو منتج ثانوي شبيه بالمعجون، ويُغطى بجبنة البارميزان والمزيد من الكمأة ليشبه الثلج، ويُزين بورق ذهب.

كيف تحولت حلوى "متعة صياد الركائز" إلى قطعة فاخرة بهذا السعر؟

في منتجع بسريلانكا، تبلغ تكلفة هذه الحلوى الفاخرة 14,500 دولار، تتكون من آيس كريم إيطالي بنكهة بايليز، مع صلصة شمبانيا وفواكه مانجو ورمان، وتزين بورق ذهب ونحت شوكولاتة على شكل صياد يحمل حجرا كريما من الزبرجد الأزرق عيار 80 قيراطا، ويجب طلبها قبل 24 ساعة مسبقا.

ما الذي يجعل "جولدن أوبولنس" تجربة استثنائية في نيويورك؟

في مدينة نيويورك، يقدم مطعم "سيرينديبتي 3" آيس كريم فاخر مكون من ثلاث كرات فانيليا مغطاة بورق ذهب 23 قيراطا، مع شراب شوكولاتة وفواكه ولوز مغطى بالذهب وكرات شوكولاتة وكرز مرزبان، ويُزين بالكافيار وزهرة سكرية مذهبة.

يُقدم في كأس كريستال بسعر 350 دولارا، ويجب طلبه قبل 48 ساعة.

كيف يمكن لشوكولاتة عمرها 5000 عام أن تصل لهذا الثمن؟

شوكولاتة "إنريكيستواردو" من "توآك شوكليت" تُصنع من أشجار كاكاو نادرة عمرها أكثر من 5000 عام، بنكهات الكراميل والزبدة والخوخ والعسل والكاجو الرقيق.

تُقدّم في علبة خشبية مزخرفة بالبرونز، مع أداة للتذوق وحبة كاكاو مميزة، بسعر 490 دولارا.

ما سر تميز حلوى "مانيوكان هيتاشي" اليابانية؟

تصنع شركة هيتاشي فوجيتسودو حلوى "مانيوكان هيتاشي"، وهي جيلي حلو مطهو على البخار بنسبة 80% من كستناء إينوما النادرة في محافظة إيباراكي باليابان، بسعر 300 دولار.

لماذا تعد "بامبكابل باي كيك" من أغلى أنواع التورتة؟

تزن التورتة 23.5 رطلا، أي ما يعادل 10 كجم، وتتكون من ثلاث طبقات: يقطين، جوز البقان، وتفاح، مع كريمة الجبن والكراميل وجوز البقان، يبلغ سعرها 599 دولارا للقطعة الواحدة.

لماذا تعد بيضة الشوكولاتة من أغرب وأفخم الحلويات في العالم؟

بيضة ديناصور من الشوكولاتة من دار "هاوس أوف نيبشيلدت"، مصنوعة من شوكولاتة بالحليب ومزينة برقائق الشوكولاتة البيضاء والداكنة، وزنها 15 رطلا، أي ما يعادل 7 كجم، بسعر 300 دولار.

