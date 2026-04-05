أمل رشدي وإيهاب أبو الخير وأيمن عطية نواباً لرئيس قناة النيل للأخبار

كتب : أحمد الجندي

03:27 م 05/04/2026

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتكليف الإعلاميين أمل رشدي وإيهاب أبو الخير وأيمن عطية بمنصب نائب رئيس قناة النيل للأخبار.

يذكر أنه، تخرجت أمل رشدي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والتحقت للعمل بقناة النيل للأخبار ، وتقدم البرنامج الشهر مذكرات شفهية.

وتخرج إيهاب أبو الخير في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، وعمل في العديد من المواقع في ماسبيرو.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل


كما تخرج أيمن عطية في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، والتحق عقب تخرجه بماسبيرو، وأسهم في مواقع عديدة بالإذاعة والتليفزيون.

وشهدت قناة النيل للأخبار تطوراً كبيراً منذ مطلع العام الماضي ، وتعد إذاعة قناة النيل للأخبار علي موجات إف إم من الأكثر استماعاً ، وقد نقلت وكالة رويترز ووكالات ومواقع عالمية عدداً من الأخبار التي بثتها القناة علي مدي الأشهر الماضية.

أمل رشدي إيهاب أبو الخير أيمن عطية قناة النيل للأخبار نواب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

فيديو قد يعجبك



نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق