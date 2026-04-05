أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتكليف الإعلاميين أمل رشدي وإيهاب أبو الخير وأيمن عطية بمنصب نائب رئيس قناة النيل للأخبار.

يذكر أنه، تخرجت أمل رشدي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والتحقت للعمل بقناة النيل للأخبار ، وتقدم البرنامج الشهر مذكرات شفهية.

وتخرج إيهاب أبو الخير في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، وعمل في العديد من المواقع في ماسبيرو.

كما تخرج أيمن عطية في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، والتحق عقب تخرجه بماسبيرو، وأسهم في مواقع عديدة بالإذاعة والتليفزيون.

وشهدت قناة النيل للأخبار تطوراً كبيراً منذ مطلع العام الماضي ، وتعد إذاعة قناة النيل للأخبار علي موجات إف إم من الأكثر استماعاً ، وقد نقلت وكالة رويترز ووكالات ومواقع عالمية عدداً من الأخبار التي بثتها القناة علي مدي الأشهر الماضية.