نقابة الأطباء تعلق على واقعة "الإشارة الخارجة" لطبيبة مستشفى دهب

كتب : أحمد جمعة

02:58 م 05/04/2026 تعديل في 03:02 م

علق الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على الواقعة التي شهدها مستشفى دهب العام بمحافظة جنوب سيناء، إثر مشادة بين مريضة وطبيبة، والتي أثارت جدلًا على مواقع التواصل بعد نشر فيديو لها.

وقال أمين إنه "تم تحرير محضر باسم المنشأة، كون أنه تم التعدي على الطبيبة قولًا ولفظًا، وإرهابها، والتصوير داخل مرفق عام ممنوع التصوير فيه، فضلًا عن نشر محتوى مسيء لمرفق عام ولمواطن، وتعطيل تقديم خدمة الطوارئ للمرضى".

وأضاف أمين عبر حسابه على فيسبوك، أنه "لا يمكن اختزال الأمور في مشهد أو رد فعل، ولابد من إيقاف هذه العادة الغريبة".

وشدد على أن "ساحة الطوارئ مكان لتقديم خدمات علاجية طارئة، والتعدي عليها بأي شكل هو تعدٍ على المواطن في حقه في العلاج، والمسارات القانونية متاحة لمن لديه شكوى".

ما تفاصيل الواقعة؟


وزعمت مواطنة، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، قيام طبيبة بمستشفى دهب العام بفعل خادش للحياء تجاهها.

وأوضحت المواطنة أن الواقعة وقعت صباح السبت أثناء توقيع الكشف الطبي عليها في قسم الطوارئ، حين طالبت بقياس ضغط الدم لأسباب صحية تتعلق بإعيائها ورغبتها في تركيب محلول حديد وريدي، إلا أن الطبيبة رفضت إجراء القياس، فيما اعتبرت مديرية الشؤون الصحية أن الطلب كان مخالفًا للبروتوكول الطبي المتبع.

وجرى إحالة الطبيبة للتحقيق على خلفية الواقعة.

