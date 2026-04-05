وزير العمل يتابع تطبيق نظام العمل عن بُعد بالقطاع الخاص عبر الفيديو كونفرانس

كتب : أحمد الجندي

03:40 م 05/04/2026

حسن رداد وزير العمل

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن حسن رداد، وزير العمل اليوم الأحد، يتابع تنفيذ خطط الوزارة في جميع المحافظات، وذلك من خلال التواصل المباشر مع مديريات العمل عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها المديريات في نطاقها الجغرافي.

وأكد الوزير خلال المتابعة أهمية تنفيذ توجيهات الوزارة بشأن جميع مستجدات ملفات العمل، خاصة ما يتعلق بخدمات التشغيل، والتدريب المهني، والتفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التواصل مع منشآت القطاع الخاص لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

كما وجّه الوزير المديريات إلى تكثيف الجهود لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 والكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل بشأن تنظيم العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري، مع التأكيد على عدم التأثير على سير العمل داخل المنشآت.

وشدد الوزير على متابعة رصد أية معوقات أو استفسارات تطرأ أثناء التنفيذ، وتجميع البيانات المتعلقة بالقطاعات الأكثر التزامًا بتطبيق النظام، والقطاعات الأقل التزامًا وأسباب ذلك، بالإضافة إلى إعداد بيان دوري يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق نظام العمل عن بُعد، أعداد العاملين المستفيدين، طبيعة الوظائف والأعمال المنفذة عن بُعد

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقييم تجربة العمل عن بُعد وقياس أثرها على بيئة العمل والإنتاجية، مشددًا على حرص الوزارة على تنفيذ قرارات الدولة بما يحقق التوازن بين استمرارية العمل والإنتاج من جهة، وتهيئة بيئة عمل مرنة تدعم التحول الرقمي وتواكب المتغيرات الحديثة في أنماط العمل من جهة أخرى.


وزير العمل العمل عن بعد قطاع خاص الفيديو كونفرانس حسن رداد تطبيق القرار بيئة عمل مرنة

