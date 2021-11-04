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غدا 12 مساءً.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

04:04 م الخميس 04 نوفمبر 2021
غدا 12 مساءً.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن مناطق (العمرانية الغربية – العمرانية الشرقية – ميدان الجيزة – جسر الكنيسة – المنيب – القصبجي – الكنيسة – أول فيصل – الطالبية).

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يكون اعتبارا من الساعة 12 مساء غدٍ الجمعة الموافق 5/11/2021، وحتى الساعة 6 من صباح بعد غدٍ السبت الموافق 6/11/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى إعادة تأهيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب مما يؤدي إلى توقف المحطة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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