رئيسا "حقوق إنسان النواب" وبعثة "الصليب الأحمر" يتفقدان مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

كتب- مصراوي:

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.

وتفقد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركزَ الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، معربًا عن رضاه التام على ما شاهده خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية، وحضرها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

وقال رضوان إن إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل يستتبعه إغلاق 12 سجنًا بعد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، يعنى توفير أراضٍ كانت فى السابق لا تمثل رقماً كبيرًا فى لخزانة الدولة؛ ولكن مع كبر حجم التعداد السكاني خلال الخمسين عامًا الأخيرة، أصبحت هذه الأراضي تدخل في الحيز العمراني والمناطق السكنية، ومن ثم ارتفعت أسعار هذه الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الدولة المصرية والتي يستتبع عقب إفراغ هذه السجون من النزلاء طرحها للبيع، مما يعود بالإيجاب على الخزانة العامة للدولة؛ خصوصًا أن أسعارها تتفاوت وتصل إلى ملايين الجنيهات بل والدولارات.

وأضاف رضوان، خلال لقاء رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيروم فونتانا، اليوم، لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى، أنه في عهد الجمهورية الجديدة تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف، ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته ويتم دمجه مجتمعيًا وأن يمارس حياته بشكل طبيعي؛ حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى، وأن هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون في مصر جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون.

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وفي إفريقيا على وجه الخصوص، حيث نص الدستور المصري على أن القوانين والتشريعات المصرية تكون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهذا الأمر يتماشى مع الفلسفة العامة التي تعمل بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتابع عبد العزيز: "نحن في حاجة لتبادل وجهات النظر والخبرات في هذا الملف مع اللجنة الدولية، وبحث سبل التعاون بين البعثة في القاهرة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، خصوصًا أننا نشهد مرحلة جديدة تضمنت إطلاق القيادة السياسية العديد من المبادرات؛ في القلب منها مبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية التنمية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن لجنة حقوق الإنسان تقوم بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات وخطواتها على الأرض، والخبرة الكبيرة لدى الصليب الأحمر في هذا الملف ستكون إضافة في هذا المجال على وجه التحديد.