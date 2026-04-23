أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن روسيا مستمرة في الحفاظ على مستويات إمداداتها النفطية، في محاولة للمساهمة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتقليل تداعيات الأزمة المرتبطة بالحرب في إيران.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تواصل ضخ النفط وفق مستوياتها الحالية، مشيرًا إلى أن روسيا لا تدرس في الوقت الراهن طرح أي مبادرات جديدة ضمن إطار أوبك+.

وأوضح أن الأسواق تشهد في الوقت الحالي زيادة في الطلب العالمي على النفط، بالتزامن مع تراجع الكميات المتاحة، وهو ما يؤدي إلى تصاعد الضغوط على الأسعار.

ويأتي هذا الموقف في ظل اضطرابات متزايدة في سوق الطاقة العالمية، نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، والتي أثرت على حركة الإمدادات وأسعار النفط.