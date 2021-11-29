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كورونا.. الصحة تكشف عن "شرط ضروري" لتطعيم الأطفال بلقاح فايرز

12:22 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
كورونا.. الصحة تكشف عن "شرط ضروري" لتطعيم الأطفال بلقاح فايرز

الدكتور حسام عبد الغفار

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إقرار ولي الأمر شرط حصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا على لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالغفار لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه من المقرر فتح التسجيل أمام الراغبين في التطعيم من تلك الفئة غدًا الثلاثاء، على أن يلي ذلك إرسال رسائل هاتفية لإبلاغهم بمكان وموعد تلقي الجرعة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن موافقة ولي الأمر شرطًا أساسياً لحصول الطفل على اللقاح، وبدونها لن يتم تطعيمه.

كان مجلس الوزراء أعلن الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا"، بعدما سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة تطعيم الأطفال بلقاح فايرز لقاح فايرز فيروس كورونا

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