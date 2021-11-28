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إغلاق شارع الهرم.. مواصلات مصر: تعديل خط سير 3 خطوط

06:45 م الأحد 28 نوفمبر 2021
إغلاق شارع الهرم.. مواصلات مصر: تعديل خط سير 3 خطوط

أتوبيس تابع لشركة مواصلات مصر

كتب– أسامة علي:

قررت شركة مواصلات مصر، تعديل خط السير لـ3 خطوط من مساراتها، بعد قرار إغلاق شارع الهرم.

وأضافت الشركة، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق شارع الهرم حتى محطة الطالبية، وتم تعديل خط السير لدخول من شارع مشعل مرورًا بشارع ترسا وأول محطة خروجًا من شارع الهرم ستكون محطة ومبي، لعدم وجود مخرج مناسب بمحطة الطالبية.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن هذا القرار يطبق في خطوط الذهاب من السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام، خط M7 وM11 وM21.​

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