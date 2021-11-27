سنة على نهائي القرن.. أزمة إخراجية وهذا ما قالته الصحف عن القاضية

كتب- مينا غالي:

أجواء مختلفة عاشتها مصر مع نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي – الشهير بـ"نهائي القرن- والذي تحل ذكراه الأولى اليوم، حيث لم يكن صوت يعلو على صوت المباراة.. الحديث في القنوات وحتى برامج التوك شو عن المباراة.. الصحف تتصدر صفحاتها الأولى أخبار المباراة.. والأحاديث داخل المقاهي وفي أماكن العمل والشوارع ووسائل المواصلات عن هذا النهائي.

على جانب آخر، تصدرت أزمات شغلت الرأي العام فترة ما قبل المباراة، وانفرد "مصراوي" بتفاصيلها في حينها، وكان على رأسها أزمة إخراج المباراة، فقد خرجت تسريبات قبل المباراة بأيام عن تكليف المخرج محمد نصر الدين بإخراج المباراة، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة لدى نادي الزمالك وجماهيره بعد تأكيدهم على أهلاوية محمد نصر وعدم جواز إخراجه لمباراة بهذا الشكل وتلك الأهمية، الأمر الذي دفع إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري لتغيير محمد نصر وتكليف المخرج إبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بإخراج المباراة.

واستعد التليفزيون المصري بشكل مختلف لتلك المباراة، حيث خصص لنقلها وإخراجها وحدتي HD و15 كاميرا، وكاميرا درون، بحيث يتم كشف كل تفاصيل ملعب المباراة، في الوقت الذي حرص المدير الفني لكل فريق على التكتم والسرية حول خطة المباراة وطريقة اللعب والتشكيل المنتظر خوض اللقاء به.

أما الصحف المحلية والعربية والعالمية، فقد اهتمت بإبراز الحدث سواء قبل انطلاقه أو ما بعده، لاسيما وأن المباراة كانت توصف بـ"التاريخية" لكونها دربي القاهرة بين الأهلي والزمالك – أكثر فريقين تتويجًا في القارة- لأول مرة منذ انطلاق البطولة.

جريدة المصري اليوم ذكرت بعد المباراة في صفحتها الأولى قائلة: "الأهلي يعيش الأفراح حتى الصباح"، وذكرت أن الأفراح والاحتفالات داخل القلعة الحمراء عمت عقب تتويج الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ببطولة دورى الأبطال، بعد الفوز على الغريم التقليدى الزمالك.

ووصفت الجريدة فوز الأهلى بـ"عودته للزعامة الإفريقية" التى غابت عنه على مدار 7 سنوات مضت، لتعود شمس الأهلى تسطع من جديد فى سماء القارة السمراء. واستقر مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، على منح مكافآت إضافية للجهازين الفنى والإدارى واللاعبين بعد التتويج الإفريقى للمرة التاسعة فى تاريخ النادى الأحمر..

وتحت عنوان: "مصر تكتسي باللون الأحمر بعد تتويج الأهلي بلقب أبطال إفريقيا".. احتفت صحيفة الأهرام بفوز المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك.. وقالت الجريدة: اكتست مصر باللون الأحمر، بعدما توج النادي الأهلي، بطلًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما في نهائي القرن، بإستاد القاهرة خلف الأبواب المغلقة.

وأضافت: "لم يكن الفوز سهلًا للمارد الأحمر، رغم التقدم في الدقيقة 5 عن طريق عمرو السولية، لإدراك محمود شيكابالا التعادل في الدقيقة 31، لكن مجدي أفشة كان له رأي آخر، ليمنح الأهلي التقدم والأفضلية بقذيقة نارية، لا تصد ولا ترد لتسكن شباك أبوجبل حارس الزمالك."

أما صحيفة "اليوم السابع"، فقد نشرت تحت عنوان: "الأهلى يتوج بالنجمة الافريقية التاسعة بعد مباراة ماراثونية أمام الزمالك..أفشة يخطف قلوب الأهلاوية..بدر بانون يحتفل مع اللاعبين..والأحمر يحصد 2.5 مليون دولار من الكاف مكافأة اللقب". بينما نشر موقع كورة تحت عنوان: "الأهلي يصعق الزمالك في نهائي القرن ويحرز لقبه التاسع"،

كذلك اهتمام كبير وغير مسبوق ألقته الصحف العالمية والمؤسسات الدولية الرياضية، على تتويج الأهلى بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس الأول باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم، "فيفا"، أول المهنئين للنادى الأهلى بعد الفوز مباشرة بالمباراة. وقال الحساب الرسمى لـ"فيفا" على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أحد أكثر أشهر الأندية على وجه الأرض، سيواجه المنافسين فى كأس العالم للأندية. هدف أفشة المتأخر يحرز اللقب للأهلى أمام غريمه الزمالك، ليواصل رقمه القياسى فى البطولة ويحقق اللقب التاسع، ويرسل المارد الأحمر إلى كأس اللعالم للأندية".

وألقت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على فوز الأحمر بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه. وقالت الصحيفة الإسبانية: "انتهى كل شىء فى القاهرة، قائد الأهلى الشناوى يرفع لقب كأس إفريقيا مع سقوط قصاصات ورق على الشياطين الحمر بينما يحتفل الأبطال مع العاملين فى الغرف الخلفية لغياب الجماهير".

وسلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على تتويج النادى الأهلى بلقب دورى أبطال إفريقيا. وقالت الصحيفة الفرنسية: "لا يزال الأهلى أعظم فريق إفريقى، وصل إلى النهائى ثلاث مرات فى المواسم الأربعة الماضية هذا هو اللقب التاسع فى تاريخ النادى، وبالتالى زاد من فارق ألقابه مع الوصيف، حيث حصل مازيمبى على خمسة ألقاب فقط، وهو ما يؤكد عودة كبير إفريقيا لعرشة المفضل".

أما صحيفة "ريكورد" البرتغالية علقت على فوز الأهلي أمام غريمه الزمالك، قائلة "بطولة أخرى تضاف للأهلي في نهائي غير مسبوق، فيما علقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على هدف محمد مجدي "أفشة" والذي جاء قبل نهاية قمة القرن بثلاث دقائق.. وقالت الصحيفة الإسبانية، إن الأهلي بطل القارة مرة أخرى بفضل الهدف العظيم والذي جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة".

وعربيًّا، اهتمت صحف الدول العربية والإفريقية بنهائى البطولة وتتويج الأهلى باللقب، حيث قالت صحيفة "المنتخب" المغربية: "عزز النادى صدارته فى قائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، عندما حقق اليوم لقبه التاسع، بفوزه فى نهائى تاريخى على غريمه الزمالك بهدفين لهدف واحد".

فيما قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية: "الأهلى يتوج بطلًا لإفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه"، بينما قالت صحيفة "الصباح" التونسية: "استعاد الأهلى سيطرته على القارة الإفريقية وذلك بتتويجه بلقب رابطة الأبطال الإفريقية للمرة التاسعة فى تاريخه عقب فوزه على غريمه التقليدى الزمالك بهدفين لهدف فى لقاء قوى وشيق ومشوق".. وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية: "الأهلى.. كبير إفريقيا".

كما احتفلت صحف جنوب إفريقيا بتتويج المدير الفنى بيتسو موسيمانى بلقب دورى أبطال إفريقيا مع الأهلى، حيث قالت صحيفة "ذا سيتزين": "بيتسو يقود الأهلى إلى مجد دورى أبطال إفريقيا". وقالت صحيفة "تايم لايف": "بيتسو موسيمانى يقود الأهلى إلى المجد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا".