طريق الكباش.. 20 صورة ترصد الاحتفالية الأسطورية

تنشر لأول مرة.. فرنسيس أمين: هذه حكايتي مع صور الكباش

هاني ضاحي يستعرض جهود نقابة المهندسين في أول جمعية عمومية بعد أزمة

تصوير- أحمد جمعة:

انتهت احتفالية وزارة السياحة والآثار الأسطورية لطريق الكباش في الأقصر بحضور ونقل وبث مباشر عبر 150 قناة عالمية بعدة لغات.

وتصدر الحدث العالمي منصة "تويتر" بهاشتاج #طريق_الكباش و#احتفالية_الكباش، حيث أعرب المصريون والعرب وشعوب من مختلف الجنسيات عن فخرهم بما قدمته ولازالت تقدمه الحضارة المصرية القديمة للإنسانية.

وبدأت احتفالية طريق الكباش بجولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني، الذي قدم شرحًا تفصيليًا عن المرجع التاريخي لطريق الكباش وأهمية الترميمات التي شهدتها الأقصر مؤخرًا.

​