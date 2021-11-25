أول تعليق من وائل الفشني لـ"مصراوي" على مشاركته في حفل طريق الكباش

كتب- يوسف عفيفي:

أعرب المطرب وائل الفشني، الذي قدم أغنية "الأقصر بلدنا" للفنان الراحل محمد العزبي، خلال حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر مساء الخميس، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، سعادته الكبيرة في المشاركة في الحفل العالمي.

وقال الفشني لمصراوي: "الحدث ده حاجة ربنا كرمني وشرفني بيها، لأن كان نفسي أغني قدام الرئيس السيسي، ودي أول مرة أقابل الرئيس وحرمه وأغني قدامهم، وده أكبر شرف ليا".

وأشار إلى أن المايسترو نادر عباس، ساعده على تقديم الأغنية، مع أحمد الموجي، لافتا إلى أن الإعداد لتقديم هذه الأغنية استغرق حوالي شهرا، وكان يتم الإعداد في الأقصر، بدون نوم لتخرج الأغنية بهذا الشكل.

وتابع: بشكر ربنا أولا وأخيرا وبقول الحمدلله لأن ربنا هو اللي قدر أكون موجود في الحدث ده، وبشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري وكل المشاركين في الحدث.

كما وجه الشكر إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، الذين كانا يشرفان بنفسهما على كل كبيرة وصغيرة وبالأخص على "العمة والجلبية" اللي أنا لبسها.

وتابع المطرب وائل الفشني:"الجلبية تم تصميمها في الأقصر، وهي زي أهل الصعيد الطيبين، والحمدلله الحدث طلع مفيهوش غلطة".

واتجهت أنظار العالم، نحو الأقصر، مساء الخميس 25 نوفمبر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

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