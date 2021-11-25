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​برلماني: افتتاح الكباش ثورة في عالم السياحة

11:47 م الخميس 25 نوفمبر 2021
​برلماني: افتتاح الكباش ثورة في عالم السياحة

طريق الكباش

(مصراوي):

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ وأمين قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن مصر أحدثت ثورة حضارية في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر مساء الخميس.

وقال الكحيلي في بيان له إن إبهار العالم بما تحدثه مصر في مثل هذه المناسبات ليس بجديد عليها، مشيرًا إلى أن منذ فترة قصيرة فعلتها مصر وهزت العالم بأصداء احتفالية نقل المومياوات وها هي تعود من جديد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إعادة افتتاح طريق الكباش، يعد نقلة كبيرة في الخريطة العالمية للسياحة، وتثبيت وضع الأقصر في مقدمة مدن العالم السياحية، فضلًا عن انتعاش السياحة في المدينة ما يعود على جميع العاملين في القطاع بالنفع.

طريق الكباش مجلس الشيوخ مصطفى الكحيلي ال?برلمان

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