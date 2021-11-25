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10 صور ترصد استقبال السيسي في بداية احتفالية طريق الكباش

08:09 م الخميس 25 نوفمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر احتفالية افتتاح تطوير طريق الكباش في مدينة الأقصر.

وينشر مصراوي 10 صور ترصد الاستقبال الحافل للرئيس السيسي في بداية فعاليات الاحتفالية اليوم.

وتتجه أنظار العالم، نحو الأقصر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

لمتابعة التغطية الخاصة لـ مصراوي لافتتاح طريق الكباش.. اضغط هنا

السيسي طريق الكباش مدينة الأقصر

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