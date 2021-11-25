بالصور.. وزيرة الثقافة تتفقد أعمال ترميم مبنى أوبرا المنصورة

(مصراوي):

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مبنى أوبرا المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك للوقوف على المستجدات المتعلقة بأعمال الترميم وذلك بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

قالت عبد الدايم: إن مشروع ترميم مبنى اوبرا المنصورة يُعد مشروعاً استراتيجياً للثقافة المصرية.

وأضافت: تم الحرص على ترميم المبنى بالمواصفات الأثرية التي تعكس الهوية المصرية مع مزجها بطابع الحداثة، مشيرة إلى أن أعمال الترميم تجري على قدم وساق لسرعة ضمه إلى منظومة العمل الإبداعي.

وخلال التفقد استمعت وزيرة الثقافة لشرح مراحل الترميم المتعددة للمبنى من المهندس المسئول بالشركة المنفذة، والذي أوضح أن المرحلة الإنشائية الحالية شملت العديد من الأعمال منها تدعيم الحوائط الخارجية وإزالة بعض الحوائط والأسقف الداخلية المتهالكة وإعادة إنشائها، وإزالة البلكون وإعادة زاوية الميل لتحقيق زاوية رؤية افضل، وإزالة الردم، وإيجاد مساحات تحت مدرج الجمهور لاستخدامه لخدمات المخازن وخدمات الكهرباء، وإعادة سقف الصالة لأصله، وزيادة ارتفاع خشبة المسرح لمواكبة العروض الحديثة، وشددت على ضرورة الانتهاء من أعمال الترميم لتفعيل رسالة المسرح التنويرية داخل المحافظة.

يذكر أن مسرح أوبرا المنصورة كان من ملحقات قصر «أمينة هانم»، زوجة الخديوي توفيق، وتم تشييد المبنى عام 1870، ثم قام المهندس الإيطالي ماريللي عام 1902 بتصميمه وإعادة بنائه، ويحتوي على ديوان مجلس بلدية مدينة المنصورة، وحجرات وصالة لإقامة أعضاء المجلس البلدية، بالإضافة إلى مسرح يتسع لـ650 مقعداً، وفي عام 1964 تم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في عيد الدقهلية القومي، يوم 7 مايو، حتى تهدمت أجزاء منه خلال التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية نهاية عام 2013.