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مصر للطيران: 12 رحلة لنقل ضيوف افتتاح "طريق الكباش" في الأقصر

06:13 م الخميس 25 نوفمبر 2021
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي وعلى مدار يومين ضيوف مصر من الوفود الرسمية، وكبار الشخصيات ورجال الإعلام والصحافة الدولية والمحلية، المشاركين في الافتتاح العالمي لطريق الكباش الفرعوني المقام في عاصمة السياحة العالمية "مدينة الأقصر" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتواصل شركة مصر للطيران نقل الضيوف والوفود الرسمية المشاركين في الحفل، على متن رحلاتها من مختلف الدول إلى مطار القاهرة، ومنها إلى مطار الأقصر الدولي حيث سيّرت الشركة 12 رحلة إلى مدينة الأقصر لنقل ضيوف الحدث.

مطار الأقصر الدولي طريق الكباش الأقصر

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