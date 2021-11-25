آخرها إهانة السلام الوطني.. أبرز أزمات إبراهيم عيسى مع جمهور الأهلي

كتب- مينا غالي:

أثار الإعلامي إبراهيم عيسى، حالة من الجدل مجددًا بعدما هاجم إهانة جماهير الأهلي للسلام الوطني وترديد مجموعة من الأغاني الخاصة بالنادي الأهلي أثناء عزف السلام الوطني خلال مباراة الفريق أمام غزل المحلة.

وقال إبراهيم عيسى معقبا: جمهور الأهلي مخترق، والألتراس مخترق من الإخوان قولا واحدا، ومجموعات الأهلي اللي بتروح الماتشات يعرفون ماذا يفعلون، وخلال عزف السلام الجمهوري لمصر يقومون بإهانة السلام الوطني.

وأضاف عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة" مساء أمس: ما فعله جمهور الأهلي من إهانة السلام الوطني لم يجرؤ أي أحد على فعله من جماهير الزمالك أو الاتحاد أو المصري أو الإسماعيلي وغيرها من الأندية الجماهيرية.. ولم يجرؤ أحد للحظة من هذه الأندية أن يهين النشيد الوطني ويهتف هتافات لناديه.

ويستعرض "مصراوي" أبرز أزمات الإعلامي إبراهيم عيسى مع النادي الأهلي وجماهيره على النحو التالي:

الأهلي فوق الجميع

بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، أثارت التصريحات التي أدلى بها الإعلامي إبراهيم عيسى عن النادي الأهلي عبر برنامجه "حديث القاهرة" جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أكد خلالها على أن عبارة "الأهلي فوق الجميع" هي جملة نازية كان يرددها الألمان في عهد هتلر.

ليت مصر كلها أهلي

في 15 سبتمبر الماضي، عاد إبراهيم عيسى، لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بمقال قديم سبق له نشره في جريدة التحرير بتاريخ 13 ديسمبر 2012، بعنوان "ليت مصر كلها أهلي"، تغزّل خلاله في النادي الأهلي ومدى انضباطه، حيث انتشر المقال على نطاق واسع بعد أيام من تصدره التريند عقب حلقته عن فوز الزمالك بالدوري، والتي قال خلالها إن عبارة "الأهلي فوق الجميع" هي جملة نازية استخدمها هتلر في الحرب العالمية الثانية.

الأهلي مخترق

في أكتوبر الماضي، أثار إبراهيم عيسى الجدل مجددا بعد حديثه عن أن النادي الأهلي مخترق من جماعة "الإخوان المسلمين"، بينما غريمه الزمالك مخترق من السلفيين.

وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه التلفزيوني "حديث القاهرة"، إنه يمكنه إثبات هذا الأمر بوقائع وتوجهات وحسابات.

مباريات رديئة

قال إبراهيم عيسى إن مباريات الزمالك والأهلي رديئة جدًا وتبتعد عن أداء الكرة في العالم من تصوير وملاعب ولاعبين، كما أن الدوري المصري ليس به إلا التعصب والدوري متراجع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي.

النشيد الوطني

بالأمس، هاجم "عيسى" جمهور الأهلي لعدم احترامه النشيد الوطني، وقال: جمهور الأهلي مخترق، والألتراس مخترق من الإخوان قولا واحدا، ومجموعات الأهلي اللي بتروح الماتشات يعرفون ماذا يفعلون، وخلال عزف السلام الجمهوري لمصر يقومون بإهانة السلام الوطني.​