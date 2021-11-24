طارق اسماعيل رئيسا لقطاع العلاقات العامة بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

قرر المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، تعيين الدكتور طارق إسماعيل رئيسا لقطاع العلاقات العامة والمراسم بمطار القاهرة، بجانب عمله الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والذي عقد اليوم الأربعاء، والذي وافق فيه مجلس الإدارة أيضا على تعديل الهيكل التنظيمي لشركة ميناء القاهرة الجوي باستحداث قطاع العلاقات العامة والمراسم وما يبتعه من إدارات إشرافية.

ويشغل الدكتور طارق إسماعيل حالياً، منصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، وتقرر تعيينه رئيسا لقطاع العلاقات والمراسم وذلك تقديراً لجهوده خلال الفترة الماضية.