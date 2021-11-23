تشكيل هيئة مكتب الكوميسا: مصر رئيسا وليبيا نائبا ومدغشقر مقررا

القاهرة- أ ش أ:

أعلن أندريه راجولينا، رئيس دولة مدغشقر رئيس القمة الـ 20 لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا) اليوم الثلاثاء، هيئة المكتب الجديدة، حيث تترأس مصر القمة، وجمهورية ليبيا نائبا لرئيسها، وجمهورية مدغشقر مقررا عاما.

وقال رئيس مدغشقر - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الـ 21 لتجمع الكوميسا المنعقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قادة ورؤساء دول وحكومات أعضاء التجمع - إن مؤتمر القمة السابق اجتمع، منذ 3 أعوام، مضت، غير أن جائحة كورونا، حالت دون الاجتماع في هذه الفترة، مضيفا "اليوم نجتمع بسرور بالغ في هذه المدينة الجميلة الجديدة في مصر (العاصمة الإدارية الجديدة)، تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وهنأ في كلمته الرئيس السيسي، على هذه المدينة الجديدة، في إشارة إلى العاصمة الإدارية، منوها بأن الرئيس السيسي يبني مصر، معربا في الوقت نفسه، عن سعادته البالغه للمشاركة في هذه القمة .

وفور ذلك، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدوات سلطة القمة ورئاستها من رئيس مدغشقر، رئيس الدورية السابقة أندريه راجولينا.

وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال القمة الـ 21 للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالتجمع والبالغ عددها 21 عضوا.

وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

و"كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، ويضم التجمع في عضويته إلى جانب مصر، 20 دولة هي: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا.​