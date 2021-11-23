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انطلاق قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا" بحضور الرئيس السيسي - بث مباشر

10:18 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
انطلاق قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا" بحضور الرئيس السيسي - بث مباشر

الرئيس السيسي

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت منذ قليل، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، بحضور الرئيس السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا"، عبر الرابط التالي:

قمة الكوميسا الدول الافريقية الرئيس السيسي قمة السوق المشتركة

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