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الأرصاد: البرق ينير سماء الإسكندرية - فيديو

06:21 ص السبت 20 نوفمبر 2021
الأرصاد: البرق ينير سماء الإسكندرية - فيديو

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يرصد البرق والأمطار الرعدية التي تضرب الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار الغزيرة التي حذرت منها الهيئة، ستضرب الـ 7 محافظات، وهي "الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة والدقهلية والمنوفية"، مضيفًا: "سنشعر بالبرودة أيضا في الساعات المتأخرة من الليل، لذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية للحماية من البرودة".

وأكد شاهين خلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن الأمطار بدأت منذ الخامسة مساء الجمعة، لكنها سقطت بحالة خفيفة إلى متوسطة، مشيرا إلى أن موعد ذروة الأمطار الغزيرة اقترب.

هيئة الأرصاد الجوية التواصل الاجتماعي البرق سقوط أمطار الإسكندرية

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