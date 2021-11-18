وفاة الإعلامية شيرين الدويك.. ماذا حدث في اللحظات الأخيرة؟

كتب- مينا غالي:

توفيت مساء أمس الأربعاء الإعلامية شيرين الدويك، المذيعة بالتلفزيون المصري.

وكتبت صفحة "ماسبيرو الأصل" قائلة: "الإعلامية الزميلة شيرين دويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلى وفاة، لكنها إرادة الله رحمها الله رحمة واسعة وصبّر أهلها ومحبيها".

من جانبها، كشفت الإعلامية ميرفت المليجي، المذيعة بالقناة الأولى وصديقة الراحلة، تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامية شيرين دويك قبل وفاتها مباشرة، قائلة: "الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجئ.. ألم في المعدة.. ثم تشخيص الطبيب أنه قولون.. ثم وفاة أثناء النوم بعد ساعات.. ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة.. ادعولها بالرحمة وربنا يصبر أبنائها وأهلها.. وخلوا بالكوا من صحتكم الدنيا فعلاً صغيره وكل يوم بتصغر أكتر".

ورحلت شيرين الدويك عن عمر يناهز 46 عاما، وهي آخر دفعة التحقت بالتلفزيون في عهد وزير الإعلام الراحل صفوت الشريف، ‏وهي متزوجة ولديها ولد وخريجة آداب إنجليزي.

عملت الدويك في بدايتها كمذيعة في قنوات إيه آر تى قبل عملي بالتلفزيون المصري وقدمت مجموعة من البرامج الناجحة منها "نص ساعة صحافة" ألبوم الذكريات، وانتقلت بعدها للعمل بالقناة الأولى، كما قدمت برنامجًا بعنوان "جناب السفير" على التليفزيون المصري.