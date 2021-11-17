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خطة البرلمان تطالب بالإسراع في تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد

02:38 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
خطة البرلمان تطالب بالإسراع في تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، حساب ختامي موازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي 2020/2021، بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

واستعرض ممثلو هيئة التنمية الصناعية نتائج الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2020/2021، وناقشتهم اللجنة في بعض الملاحظات.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نتمني في المستقبل أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، والإسراع في تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد وفقا لدور الهيئة.

ومن جانبة استعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، توصية اللجنة، قائلا: "نظرا لوجود العديد من الاختلافات في الأرقام المثبتة في قائمة المركز المالي الواردة للمجلس وبين الأرقام التي عرضت اليوم في الاجتماع، توصي اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية لمراجعة الأرقام، وتقديم تقرير مفصل عن الاختلافات الواردة بالأرقام وإفادة اللجنة بذلك خلال أسبوع، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بخطاب عن القرض".​

مجلس النواب تنمية الصعيد فخرى الفقى هيئة التنمية الصناعية

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