عشماوي: مصر الأولى إفريقيًّا في جذب الاستثمار الأجنبي.. ومن أفضل ٣ اقتصادات عالميًّا في 2020

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مصر الأولى في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي؛ حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في إفريقيا ٣٩.٥ مليار دولار؛ نصيب مصر منها ١٥٪، ووزارة التموين تعمل بشكل مستمر في تطوير منظومة التجارة الداخلية.

وأشار عشماوي إلى إقامة ١٨ مشروعًا على أرض الواقع في ١١ محافظة، بإجمالي استثمارات يبلغ ٥٠ مليار جنيه لأنشطة تجارية مختلفة.

وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال بيزنكس، في دورته الرابعة، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري من أفضل ٣ اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلًا معدلات نمو ٣.٤%، منوهًا بأن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ ٣٩٢ مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة ٢١% من الإجمالي، بقيمة ١.٣ مليار دولار؛ مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات، ومؤخرًا التجارة الإلكترونية.

وأوضح عشماوي أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا، وتمكنت من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن؛ حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف الشهر إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 6 أشهر؛ مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة، ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج والإمداد.