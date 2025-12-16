خبير اقتصادي: دخل الموظف المصرى فى المرتبة الـ137 عالميًا

أكد المهندس هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن متوسط دخل الموظف المصري يبلغ نحو 165 دولاراً شهريًا، وهو ما يضع البلاد في مرتبة متأخرة عالمياً.

وقال توفيق خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON": "مصر في المرتبة الـ137 عالميًا من حيث متوسط الدخل"، مشيرًا إلى أن تحسين هذا المؤشر يتطلب إجراءات جوهرية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن رفع مستوى الدخل لا يمكن أن يتحقق بمجرد القرارات الإدارية، بل يجب أن يرتبط بتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح أن تحسين القوة الشرائية يجعل مصر من الدول الجيدة في هذا الإطار، لكن هذا التحسين يجب أن يكون نتاج سياسات شاملة.

وتابع هاني توفيق أن زيادة الأجور يجب أن تتم بصورة مدروسة ومن خلال دعم الإنتاج المحلي وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وأكد أن التركيز يجب أن ينصب على تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي باعتباره المحرك الأساسي لزيادة الدخول ورفع مستوى المعيشة بشكل مستدام.