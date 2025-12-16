إعلان

وزير السياحة يكشف أسباب عدم فتح باب التراخيص للشركات حتى الآن

كتب : محمد أبو بكر

02:00 ص 16/12/2025

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن نجاح أي نظام معتمد على التنظيم يتطلب وضوح المعايير، مشيرًا إلى أن هدف أي شركة سياحية هو الوصول لأعلى مستوى من رضا العملاء.

وأضاف "فتحي"، في بيان أن أي مؤسسة ربحية تسعى للربح، وهذا يتطلب الاستثمار في تطوير الأعمال، وتوظيف الكوادر، وإجراء تحديثات مستمرة.

وأوضح أن ما تم تطبيقه سابقًا كان يرتكز على معيار وحيد وهو القدرة المالية للشركة، ما أدى إلى ظهور شركات بأشكال غريبة وبعيدة عن النشاط السياحي الفعلي، والتي بدأت بالتركيز على الأنشطة الأسهل مثل الحج والعمرة.

وأكد أن هذه الأنشطة محترمة وهامة، لكن الأمر يتطلب تشريعًا يميز بين الشركات التي تملك الخبرة النوعية وبين الشركات التي تمتلك الكفاءة المالية فقط.

وأشار إلى ضرورة دخول دماء جديدة إلى القطاع السياحي، ليس فقط من يمتلك المال، بل من يمتلك الفكر والابتكار والقدرة على التغيير، مؤكدًا أن الوزارة لن تتخذ أي خطوات قبل الوصول إلى إطار تنظيمي متكامل للحفاظ على صحة الصناعة.

وتابع: سيتم فتح باب التراخيص أمام الشركات فور الانتهاء من كل الإجراءات التي تضمن النوع وليس الكم.

شريف فتحي تراخيص الشركات وزير السياحة والآثار

