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منع دخول العاملين بهيئة النظافة بالجيزة بدون الحصول علي لقاح كورونا

11:29 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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كتب- أسامة علي:

بدأت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة منع دخول العاملين إلى مقر عملهم إلا بعد التأكد من تلقي لقاح كورونا.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تفعيل القرار رقم ٢٧٥٠ لسنة ٢٠٢١ بكل دقة والخاص بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا .

وشددت الهيئة العامة للنظافة بالجيزة، على ضرورة وسرعة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

منع دخول العاملين هيئة النظافة الجيزة لقاح كورونا

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