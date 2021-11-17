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الإسكان تعلن موعد بدء تسليم دفعة جديدة من أراضي "بيت الوطن" بالعبور

04:30 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الإسكان تعلن موعد بدء تسليم دفعة جديدة من أراضي "بيت الوطن" بالعبور

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، يوم الأحد 2/1/2022، وحتى يوم الأربعاء 12/1/2022، في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثامن بلوك 17112 بمدينة العبور.

وأعلن الجهاز أنه تم دفع العمل بمشروعات المرافق والطرق لخدمة قطع الأراضي بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة، ولسرعة تسليمها لمستحقيها وتحقيق التنمية المستهدفة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم العديد من قطع الأراضي والوحدات السكنية لمستحقيها.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 61 : 75، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 46 : 60، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 16 : 30، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 1 : 15، يوم الإثنين 10/1/2022، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 11/1/2022، والأربعاء 12/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

قطع أراضي بيت الوطن العبور المدن الجديدة

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