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محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير ميدان الرماية وحدائق الأهرام

11:26 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير ميدان الرماية وحدائق الأهرام

أرشيفية

الجيزة - أ ش أ:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير ميدان الرماية وبعض الشوارع المحيطة والمتفرعة منه في إطار رفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور المرورية ومتفرعاتها لتسهيل الحركة المرورية.

واطمأن المحافظ على نسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة الأسوار والمسطحات الخضراء وطبقة الرصف بالطريق وأرصفة المشاة.. مشدداً على الشركة المنفذة بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال لما لها من أهميه خاصة وأن ذلك القطاع يشهد أعمال محطات مترو الأنفاق.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم.

الجيزة ميدان الرماية حدائق الأهرام الحركة المرورية أحمد راشد

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