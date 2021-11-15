اللقاح وتخفيض سن التطعيم.. 14 تصريحًا من متحدث الصحة بشأن أزمة كورونا
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أدلى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بالعديد من التصريحات المهمة في مداخلات هاتفية عبر برامج على القنوات الفضائية.
ويرصد "مصراوي" أبرز تلك التصريحات والتي جاءت كالتالي:
1- قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا اتسم بسهولة في التطبيق خلال اليوم الأول.
2- نسبة الغياب في دواوين عام الوزارات لم تكن خارج المعدلات المعتادة.
3- تحذير من تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا لأنها بمثابة تزوير في أوراق رسمية، يترتب عليه عقوبة جنائية وفقًا لقانون العقوبات.
4- الدولة نجحت في تلقيح العاملين بالجهاز الإداري ضد كورونا.
5- بعض الموظفين لجأو لتقديم شهادة "PCR" للدخول إلى المنشأة.
6- وفرنا جرعات من اللقاحات تكفي لتطعيم 40% من إجمالي سكان مصر.
7- هناك خطة أسبوعية وشهرية لتدفقات اللقاحات من المصادر المختلفة.
8- تم تخفيض الفئة العمرية للتطعيم وتم البدء في التسجيل للفئة العمرية من 15 لـ 18 سنة للحصول على اللقاح.
9- مصر لديها حوالي 72 مليون جرعة من اللقاحات سواء كانت لقاحات يتم توريدها أو يتم تصنيعها في مصر.
10- مصر تحصل على مختلف أنواع اللقاحات التي تم اعتمادها في العالم.
11- هناك متابعة بشكل مستمر لجميع التحورات التي تحدث في فيروس كورونا على مستوى العالم.
12- هناك إقبال منقطع النظير على محطات المترو لتلقي لقاح فيروس كورونا.
13- سيتم التوسع في إنشاء مراكز التطعيم بمحطات مترو الأنفاق.
14- المواطن المصري يحصل على أفضل تطعيم لفيروس كورونا.
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