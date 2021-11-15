​اللقاح وتخفيض سن التطعيم.. 14 تصريحًا من متحدث الصحة بشأن أزمة كورونا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أدلى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بالعديد من التصريحات المهمة في مداخلات هاتفية عبر برامج على القنوات الفضائية.

ويرصد "مصراوي" أبرز تلك التصريحات والتي جاءت كالتالي:

1- قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا اتسم بسهولة في التطبيق خلال اليوم الأول.

2- نسبة الغياب في دواوين عام الوزارات لم تكن خارج المعدلات المعتادة.

3- تحذير من تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا لأنها بمثابة تزوير في أوراق رسمية، يترتب عليه عقوبة جنائية وفقًا لقانون العقوبات.

4- الدولة نجحت في تلقيح العاملين بالجهاز الإداري ضد كورونا.

5- بعض الموظفين لجأو لتقديم شهادة "PCR" للدخول إلى المنشأة.

6- وفرنا جرعات من اللقاحات تكفي لتطعيم 40% من إجمالي سكان مصر.

7- هناك خطة أسبوعية وشهرية لتدفقات اللقاحات من المصادر المختلفة.

8- تم تخفيض الفئة العمرية للتطعيم وتم البدء في التسجيل للفئة العمرية من 15 لـ 18 سنة للحصول على اللقاح.

9- مصر لديها حوالي 72 مليون جرعة من اللقاحات سواء كانت لقاحات يتم توريدها أو يتم تصنيعها في مصر.

10- مصر تحصل على مختلف أنواع اللقاحات التي تم اعتمادها في العالم.

11- هناك متابعة بشكل مستمر لجميع التحورات التي تحدث في فيروس كورونا على مستوى العالم.

12- هناك إقبال منقطع النظير على محطات المترو لتلقي لقاح فيروس كورونا.

13- سيتم التوسع في إنشاء مراكز التطعيم بمحطات مترو الأنفاق.

14- المواطن المصري يحصل على أفضل تطعيم لفيروس كورونا.