"رياضة النواب": منتدى شباب العالم منحه الرئيس للشباب لصقل قدراتهم الإبداعية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن عودة منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، يعكس حرص القيادة السياسية على نقل الشباب المصري نقلة نوعية من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي سواء في التنظيم أو المناقشات أو الإبداع والمبادرات الجديدة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، أن العديد من شباب العالم كانوا ينتظرون المشاركة في منتدى الشباب العالم، بسبب النجاحات الكبيرة التي حققها، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة "منتدى شباب العالم" منصة دولية.

وأشار "حسين"، إلى أن منتدى شباب العالم، غير فكر شباب العالم عن مصر، فكانوا ينظرون إليها على أنها بلد الأهرامات ومظاهر الحضارة الفرعونية القديمة فقط، ولكن المنتدى جعلهم يشاهدون مصر الجديدة بإنجازاتها الكبيرة التي تضاهي أفضل دول العالم وذلك بفضل الخطط التنموية من القيادة السياسية.