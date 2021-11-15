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الطقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد: حالة عدم الاستقرار تصل إلى القاهرة الكبرى

06:05 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
الطقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد: حالة عدم الاستقرار تصل إلى القاهرة الكبرى

الطقس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النماذج العدادية ليومي السبت والأحد 20 و21 نوفمبر، رصدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنه نظرًا لأننا مازلنا في فصل الخريف حيث التقلبات الجوية الحادة والسريعة".

وأوضحت: "نحن نتابع عن كثب الحالة الجوية المرتقبة وسوف تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان بالحالة حينما تثبت صحة النماذج العدادية لضمان دقة وجودة التنبؤ".

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