تريليون و108 مليارات جنيه موازنة 2020/2021.. ومعيط يكشف التفاصيل للبرلمان

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، مشيرًا إلى أنه بلغ تريليون و108.6 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة الإيرادات التي تضمنتها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة (ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة– جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالي 2020-2021.

وقال وزير المالية، إن إجمالي حصيلة الضرائب في الإيرادات بلغت 834 مليار جنيه بما فيها ضرائب وجمارك، وهي أعلي من حصيلة السنة السابقة التي كانت تبلغ 736.9 مليار جنيه، متابعًا: "دائمًا إيرادتنا تنمو أكبر من مصروفاتنا، ونسبة زيادة الإيرادات الأخرى عن السنة السابقة 17.3%، حيث إن نسبة الإيرادات بالنسبة للناتج المحلي زادت".

وأضاف معيط، أن حصيلة الضريبة على الدخل 418 مليار جنيه، أكبر من السنة السابقة بمعدل نمو 9.3%، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة 339 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5 %، عن السنة السابقة.

وأشار وزير المالية، إلى أن قواعد بيانات ضرائب الدخل، تشمل 14 مليون ممول، أما بالنسبة للقيمة المضافة المسجلين بقاعدة البيانات هم 650 ألف ممول، وهو ليس الرقم الحقيقي، متابعًا: "ضاعفنا العدد أكثر من 3 مرات، حيث لم يكن يتعدَ الرقم 208 آلاف في شهر سبتمبر 2018، وكان 191 ألف فقط يتقدمون بإقرارات ضريبية".



وتابع: "إجمالي مصلحة الضرائب 758 مليار، نسبة الربط الفعلي 88.3 مليار، بدون ضريبة الدخل والضريبة العقارية، وأصدرنا قانونا جديدًا للإجراءات الضريبية والواردات زادت خلال هذه المرحلة، وما تحقق مقبول في ظل جائحة كورونا وتأثر بعض القطاعات سلبًا".