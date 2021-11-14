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بالصور.. زحام على التطعيم بلقاح كورونا في مترو السادات

11:34 م الأحد 14 نوفمبر 2021
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كتب- أسامة علي:
تصوير- أحمد جمعة:

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم إنشاء أكشاك لتلقي لقاح كورونا بجميع محطات المترو المزدحمة والتي يوجد بها كثافة عالية من الركاب.

وأكد عبدالهادي في مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي" أن الحملة بدأت بالتواجد في محطة مترو السادات، مؤكدًا أن الأكشاك تبدأ في العمل من الساعة 12 ظهرًا، مشيرًا إلى أن هناك فريق طبي متكامل في هذه الأكشاك لخدمة المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم تشغيل الإذاعة الداخلية لتوعية وتعريف الركاب بأماكن تلقي اللقاح، ويتم تلقيح المواطنين بالبطاقة الشخصية، مؤكدًا أنه أنه يتم تسجيل بيانات الركاب عن طريق التابلت ويتم تطعيمهم على الفور.

لقاح كورونا محطات المترو مترو السادات فيروس كورونا

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