"خريجي الأزهر": ندعم العمل التطوعي للشباب لخلق روح إنسانية بين نسيج المجتمع

(أ ش أ):

أكد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أن المنظمة تدرك مدى أهمية العمل التطوعي، وخلق روح إنسانية بين نسيج المجتمع، مشيرًا إلى الهدف من مشروع سفراء الأزهر رفع كفاءة العاملين بالتدريس في جامعة الأزهر والطلاب من أجل العمل التطوعي.

جاء ذلك خلال افتتاح المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم برنامج سفراء الأزهر "إعداد قيادات أزهرية ..صناعة قائد التطوع"، بالتعاون مع جامعة الأزهر والاتحاد العربي للتطوع، وبرعاية من وزارات "التضامن - الشباب والرياضة – التخطيط – التعليم العالى"، وكالة الفضاء المصرية.

من جانبها، عرضت أنوار عثمان المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، ما يقوم به المشروع من التأكيد في برامجه ومبادراته على العمل من خلال محاور خمسة "فكريا ومهاريا وتنمويا إلى جانب الحوار والمواطنة"، وذلك دعما لجهود الدولة في حياة كريمة، وتأسيس أزهريين داعمين لها.

من جهته، أكد حسن هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أهمية الشراكة مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وحصولها على جائزة العمل التطوعي لعام 2019، من مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية.

بدوره، أكد صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية أن هذا البرنامج يحمل ثلاث كلمات تعكس أهمية الموضوع "التطوع - صناعة - سفراء" تماشياً مع اتجاهات الدولة في خلق مواطن يعمل من أجل بلده.

وأشار إلى اهتمام وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج بهذا البرنامج المهم، مضيفا أن إعداد قيادات شبابيه من كافه خريجي كليات الأزهر الشريف سيكون بمثابة تدريب سفراء قيم وثقافة موسوعية تدرك كافه مشاكل المجتمع وتقود الفكر الوسطي في العالم .

وثمّن محمد خليل نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر .. مشيرا إلى أن وكاله الفضاء المصرية مؤسسه بدأت عملها عام 2019 قائمه على توصيل التكنولوجيا وتهتم بالوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع ونقل علوم الفضاء للمواطن العادي وكيف تعود عليه بالنفع وتحقق التنميه المستدامة من خلال التكنولوجيا.

من حهتها، أكدت الدكتورة غادة عامر نائب رئيس مجلس إدارة مركز الأزهر العالمي، أن إعدادات قيادات أزهرية هام جداً، لأننا نحتاج للوعي في ظل التقنيات الحديثة التي تؤهله لاستخدام الوسائل الحديثه في التعليم.

بدوره، أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن التطوع أصبح اليوم سمة من سمات العصر وفرصة تتيح للشباب الانطلاق نحو تنمية وصقل شخصيتهم وتطوير قدراتهم والإحساس بالمسئولية نحو بلدهم بما يعمل على تعزيز قيم الانتماء والولاء نحو المشاركة في تنمية المجتمع ودعم الشعور بالثقة واكتساب مهارات جديدة تعزز القيم الإيجابية، وروح التعاون والمحبة والإيثار وبذل الجهد من أجل الآخرين والإحساس بهم.

وقال حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة أن العلاقة بين المنظمة والأزهر وطيدة فهي القوة الناعمة وهناك العديد من البرامج المشتركة التي تتم إقامتها بالتعاون بين الطرفين.

من ناحيته، تحدث محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، نيابة عن رئيس الجامعة، عن الهدى النبوي في التطوع والممارسات التي كان يقوم بها النبي لترسيخ العمل التطوعي .. مؤكدا أن جامعة الأزهر تقوم بالعديد من القوافل الطبية والاجتماعية في العديد من المحافظات.

جدير بالذكر أن برنامج "تأهيل القيادات الأزهرية...صناعة قائد التطوع" يأتي لإعداد قيادات لفريق سفراء الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الأزهر ورؤساء الاتحادات من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، ويهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي وإعدادات القيادات الشابة في إطار المنهج الأزهري ورؤية مصر 2020 وأهداف التنمية المستدامة 2030م.