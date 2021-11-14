الأوقاف تعلن مساجد النذور التي تضم صناديق للتبرعات

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء مساجد النذور التي تم اعتمادها من رئيس القطاع الديني وعدد الصناديق بها.

وأوضحت في بيان لها، الأحد أن فتح هذه الصناديق يخضع لرقابة الوزارة ويتم الفتح بناء على لجان مشكلة بمعرفتها.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، إن ذلك يأتي في سبيل تحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة المالية وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف سوى مساجد النذور.

