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الطقس الآن.. سحب رعدية ممطرة تتقدم تجاه هذه المناطق - صور

04:17 م السبت 13 نوفمبر 2021
الطقس الآن.. سحب رعدية ممطرة تتقدم تجاه هذه المناطق - صور

سحب رعدية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب رعدية ممطرة شرق محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في تنويه لها منذ قليل عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن تتقدم هذه السحب إلى تلك المناطق، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ووجود نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما تشهده محافظات جنوب مصر، سببه الرئيسي تغيرات المناخ.

وأضاف شاهين لمصراوي،:"الأمطار من متوسطة إلى غزيرة إلى سيول في بعض الأوقات على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، والمحافظات المقابلة لها".

وأوضح: التغيرات المناخية، جعلت بعض الظواهر الجوية حرجة وعنيفة، ونشهد حاليا نوبات طقس جامحة مثل سقوط ثلوج في أسوان.

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