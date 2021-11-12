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تكريم لطفي لبيب بالكنيسة الإنجيلية: سعيد بهذا التكريم.. أشكر من شجعوني

11:41 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
تكريم لطفي لبيب بالكنيسة الإنجيلية: سعيد بهذا التكريم.. أشكر من شجعوني

لطفي لبيب

كتب- أسامة علي:

عبّر الفنان لطفي لبيب، عن سعادته بتكريم من الأكاديمية المسيحية للإعلام، موجهًا التحية لكل من شجعه على التمثيل من قيادات الكنيسة الإنجيلية.

وأكد لبيب خلال حفل الأكاديمية المسيحية للإعلام، أنه سعيد بتكريمه خلال الحفل قائلًا: "أنه سعيد بهذا التكريم ويشكر كل من شجعني على استكمال رسالة الفن".

وكرمت الكنيسة الإنجيلية، لبيب عن مجمل أعماله الفنية ومساهماته الفعالة والمؤثرة التي تحمل الرسالة المسيحية والهامة لأبناء الكنيسة للالتحاق بالمعاهد الفنية المتخصصة.

وشارك في الحفل قيادات الكنيسة الإنجيلية والعديد من المشاهير والإعلاميين.

لطفي لبيب الأكاديمية المسيحية للإعلام الكنيسة الإنجيلية

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