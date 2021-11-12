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وكيل النواب يثمّن مشاركة السيسي في مؤتمر باريس لإنهاء الأزمة الليبية

08:53 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
وكيل النواب يثمّن مشاركة السيسي في مؤتمر باريس لإنهاء الأزمة الليبية

المستشار أحمد سعد الدين

(مصراوي):

ثمن المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد وكيل أول مجلس النواب، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تلعب دورًا بارزًا وفعالًا في ملف ليبيا منذ بداية الأزمة، من أجل عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي، وتحقيق استقرار وأمن شعبها.

وأضاف أن حرص مصر على إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها، يهدف لإنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية وعودة الاستقرار إلى ليبيا والمنطقة بأكملها.

المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب الأزمة الليبية عبدالفتاح السيسي

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