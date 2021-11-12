اليوم.. قطع مياه الشرب عن 4 أحياء كبرى في الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة – حي بولاق الدكرور) اعتبارًا من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح غد السبت، لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه قطر 600 مم بشارع المطار، الأمر الذي يتطلب قفل المياه للخط قطر 1200 مم لتغيير المحابس قطر (1200مم - 600 مم) القائمين وربط الخط قطر 600 مم الجديد على الخط القائم قطر 1200 مم بميدان الشجرة، لاستكمال أعمال غسيل الخط.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.