السخان الشمسي.. تعرف على مميزات استخدامه (مياه ساخنة دون انقطاع)​

كتب- محمد صلاح:

أيام قليلة ويدخل فصل الشتاء؛ ما يتطلب زيادة استعمال السخان الكهربائي؛ لاستخدامه في عملية تسخين المياه لمواجهة برودة الجو، وهو ما ينتج عنه ارتفاع استهلاك المواطنين من الطاقة الكهربائية وبالتالي زيادة فاتورة الكهرباء، وجاء الحل في السخانات الشمسية هو عبارة عن سخانات تقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تستخدم في تسخين المياه لتوفير استهلاك الكهرباء.

ويرصد مصراوي كافة التفاصيل والمعلومات عن السخانات الشمسية والتي جاءت كالتالي:-

متطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية:-

1- توفير مساحة أعلى سطح التركيب.

2- توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب.

3- توصيل كابل كهرباء 4 مم إلى مكان التركيب.

أنظمة أساسية تعمل بهم سخانات الطاقة الشمسية:-

أولا:- نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية بالتداول المباشر بحيث تقوم هذه الأنظمة بضخ المياه من التخزين إلى المجمعات الشمسية التي تقوم بتجميع أشعة الشمس ثم يتم استخدام أنظمة الدوران المباشر فقط في المناطق التي تكون فيها درجات حرارة التجمد نادرة.

ثانيا:- نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية بالتصريف لأسفل.

ثالثا:- نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية غير المباشرة.

عوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي:-

1- انواع انظمة التسخين (التداول المباشر- التصريف لأسفل- غير المباشرة- أنظمة الهواء).

2- نوع السخان الشمسي (سخان الأنابيب الحرارية- السخان الشمسي Flat Plate-أنظمة تسخين الأنابيب المفرغة).

3- -صناعة السخان.

4- مساحة المجمعات الشمسية.

5- الخزان الشمسي (ستانلس ستيل – اينامل).

6- الصيانة ومصاريف قطع الغيار.

7- الضمان.

مميزات للسخان الشمسي:-

1- توفير المياه الساخنة ليلًا ونهارًا حتى عند انقطاع الكهرباء.

2- السخانات الشمسية أطول عمرًا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.

3- تقليل نسبة التلوث التي تسببها السخانات الأخرى.

4- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

5- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

6- يوفر في استهلاك الكهرباء.

7- يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

8- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

9- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ)؛ لأكثر من شقة.

10- يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.