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ظاهرة فلكية.. اقتران القمر مع عملاق المجموعة الشمسية اليوم

04:00 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
ظاهرة فلكية.. اقتران القمر مع عملاق المجموعة الشمسية اليوم

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن رصد ومتابعة ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشتري، اليوم الخميس، بعد غروب الشمس، من مقر المعهد الرئيسي بحلوان.

وأوضح المعهد في بيان، أن القمر يقترن مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في هذا اليوم، ونراهما مقتربان في السماء باتجاه الغرب في الخامسة وعشرة دقائق مساء تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول الحادية عشرة والنصف مساء تقريبا.

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية: "سيتم أيضا القيام ببث حي للرصد على صفحة المعهد".​

ظاهرة فلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية اقتران القمر بالمشتري

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