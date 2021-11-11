ظاهرة فلكية.. اقتران القمر مع عملاق المجموعة الشمسية اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن رصد ومتابعة ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشتري، اليوم الخميس، بعد غروب الشمس، من مقر المعهد الرئيسي بحلوان.

وأوضح المعهد في بيان، أن القمر يقترن مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في هذا اليوم، ونراهما مقتربان في السماء باتجاه الغرب في الخامسة وعشرة دقائق مساء تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول الحادية عشرة والنصف مساء تقريبا.

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية: "سيتم أيضا القيام ببث حي للرصد على صفحة المعهد".​