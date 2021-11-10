حدث ليلاً| مستجدات إثيوبيا وتصريحات وزير التعليم وإيقاف مدحت شلبي عن التعليق

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

الأوقاف تعلن أول مديرية خالية من صناديق التبرعات بالمساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن مديرية جنوب سيناء هي أول مديرية بلا صناديق تبرعات بالمساجد.

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نقيب الإعلاميين يكشف كواليس إيقاف مدحت شلبي عن التعليق

كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، حيثيات إيقاف مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية العام الجاري 2021، مشيرا إلى أنه تلقى شكوى من أمريكا بسبب سوء تعليقه على مباراة القمة.

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طالبة تكشف تفاصيل واقعة تحرش داخل ميكروباص

كشفت رانيا سليمان، صاحبة واقعة التحرش داخل ميكروباص، عن الواقعة، قائلة: "كنت رايحة الجامعة بالتجمع الخامس وراكبة من موقف الحصري وركبت في الكرسى الأمامي"، مضيفة: "السواق حط ايده على ايدي وحط ايده في ضهري".

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الداخلية: ضبط سائق متهم بالتحرش بطالبة في ميكروباص التجمع

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص.

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إثيوبيا: تصدينا لهجمات إلكترونية استهدفت أهدافًا بينها سد النهضة

زعمت إثيوبيا أنها تصدت بنجاح لسلسلة من الهجمات الإلكترونية استهدفت الأنشطة الاقتصادية والسياسية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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ماكرون: يتعين على فرنسا بناء مفاعلات نووية جديدة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب تليفزيوني إن فرنسا يجب أن تبني مفاعلات نووية جديدة، دون أن يحدد نوعها، أو يقدم مزيد من التفاصيل.

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الفقي: "ليبيا وغزة كانا سببًا رئيسيًا في تحسين صورة مصر عالميًا"

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن العلاقات المصرية الأمريكية هامة جدًا بالنسبة للدور الأمريكي في الشرق الأوسط حتى لو لم يقل ذلك الأمريكيون، مشيرًا إلى أن المدافع الأقوى عن مصر في واشنطن هو البنتاجون.

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المملكة المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا

نصحت حكومة المملكة المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى إثيوبيا بسبب الاشتباكات العسكرية في البلاد.

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وزير التعليم: الامتحانات في مصر تسبب حالة من الرعب والهلع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الصف الرابع الابتدائي في النظام الجديد به نوعين من التقيم، تقيم على ما يؤديه الطالب في الكتاب والعمل اليومي الذي يتابعه المدرس في الفصل، بجانب امتحان قصير لمدة 20 دقيقة، قائلًا: "الرعب والهلع اللي بيصيبنا من كلمة امتحان عايزين نتخلص منه ونفتكر أننا كأولياء أمور ومدرسين أحنا حصاد نظام قديم، وتطبيق الفكر القديم على نظام جديد يربك الأولاد".

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"كورونا عطلتنا".. طارق شوقي: نظام التعليم الحالي الأفضل منذ عقود

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر تبني نظام تعليم جديد وهو تغير عميق في التناول والفلسفة والهدف، مشيرًا إلى أن نظام التعليم في مصر حاليًا أفضل ما صنعته الدولة المصرية في التعليم من عقود، قائلًا: "استطيع الدفاع عن هذا بكل الأساليب العلمية".

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بايدن يحث قطاع الطيران على الوصول لصفر انبعاثات بحلول 2050

تستهدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مواجهة أحد أصعب مصادر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بخطة تدعو قطاع الطيران في الولايات المتحدة إلى الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 .

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"بلومبرج": اجتماع افتراضي بين الرئيسين الأمريكي والصيني الأسبوع المقبل

ذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطّلعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعقد مع نظيره الصيني، شي جينبينج، اجتماعًا افتراضيًا، الأسبوع المقبل، موضحة أنه لم تجري تسمية يوم محدد للاجتماع بعد.

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رئيس الوزراء الفلسطيني: الوضع المالي للحكومة الأصعب منذ سنوات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في اجتماع طارئ لحكومته مساء اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي الفلسطيني هو الأصعب منذ سنوات.

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إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لليونسكو

أعيد انتخاب الفرنسية أودري أزولاي الثلاثاء بأغلبية كبيرة لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس منظمة اليونسكو كما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها باريس وتعمل على تعزيز التعليم والثقافة والحفاظ على التراث.

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