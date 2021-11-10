إثيوبيا: تصدينا لهجمات إلكترونية استهدفت أهدافًا بينها سد النهضة

وكالات

زعمت إثيوبيا أنها تصدت بنجاح لسلسلة من الهجمات الإلكترونية استهدفت الأنشطة الاقتصادية والسياسية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وادعت وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية في بيان لها الثلاثاء أن البلاد كانت هدفًا للهجمات السيبرانية لثلاثة أسباب رئيسية.

وذكرت أن سد النهضة والانتخابات الوطنية وسيادة القانون، هي الأسباب الرئيسية للهجوم الإلكتروني المتعدد الذي طال البلاد مؤخرًا.

وذكرت في بيانها أن البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية لمؤسسات تقديم الخدمات العامة والمنظمات الأمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة كانت هدفًا للهجوم.