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بايدن يحث قطاع الطيران على الوصول لصفر انبعاثات بحلول 2050

11:11 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
بايدن يحث قطاع الطيران على الوصول لصفر انبعاثات بحلول 2050

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

تستهدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مواجهة أحد أصعب مصادر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بخطة تدعو قطاع الطيران في الولايات المتحدة إلى الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 .

وقد كان قطاع الطيران أكثر صعوبة في إنهاء الانبعاثات الناجمة عنه مقارنة بالسيارات، التي يمكن أن تعمل بالبطاريات، إلا أن خطة بايدن التي تتألف من 40 صفحة والتي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء تدعو إلى زيادة إنتاج أنواع الوقود المستدامة للطائرات وتطوير تقنيات جديدة للطائرات. كما تحث الخطة عن زيادة الكفاءة التشغيلية لخفض كميات الوقود التي يتم حرقها أثناء الرحلات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويعد هذا الاقتراح أحدث مرحلة من خطط بايدن الخاصة بالمناخ من خلال اتخاذ إجراء تنظيمي في الوقت الذي تتقدم فيه أجندته التشريعية ببطء في الكونجرس. ويأتي الاقتراح كذلك بعد جهوده السابقة للحد من انبعاثات غاز الميثان من آبار النفط والسعي لأن تكون نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة تعمل بدون أي انبعاثات بحلول نهاية العقد.

جو بايدن قطاع الطيران الاحتباس الحراري

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