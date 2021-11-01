متحدث الرئاسة: مستشار النمسا ورئيس وزراء بريطانيا أشادا بجهود السيسي في حل مشكلات المنطقة

جلاسكو- (أ ش أ):

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى إشادة من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ومستشار النمسا ألكسندر شالنبيرج على جهود مصر الكبيرة في حل مشاكل المنطقة.

وقال السفير بسام راضي، في اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الإثنين ـ من جلاسكو ـ إن نشاط الرئيس السيسي بدأ منذ أمس وكان هناك اجتماع مثمر مع مستشار النمسا الجديد واستعرض خلاله مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أكد مستشار النمسا على استمرار بلاده على نهجها في دعم العلاقات مع مصر، كما هناك اشادة دولية بالتجربة المصرية ونجاحها، خاصة في منع الهجرة غير الشرعية والتى توقفت منذ 2016 ، وأيضا في ملف مكافحة التطرف والفكر المتطرف والإرهاب ونشر ثقافة التعايش سواء كان في لقاء مستشار النمسا أكلنسندر شالنبيرج أمس أو في لقاءات اليوم مع رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون وكانت هناك اشادة كبيرة لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي ورؤيته الاستراتيجية العميقة جدا في هذا الأمر، وخاصة أن مصر دولة مؤثرة في محيطها وجوارها الإقليمي.

وأضاف السفير راضي، أن مستشار النمسا حرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجهة نظره وكيفية حل الأزمات في دول المنطقة باليمين وسوريا والعراق وليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس أوجز المبدأ الأساسي الراسخ لحل كل تلك الأزمات وهو تقوية أركان الدولة الوطنية في كل هذه الدول، بمعنى دعم المؤسسات الشرعية والحكومة المركزية والجيش الوطني لدى تلك الدول وهذا بطبيعة الحال سيقلص من مساحة عمل أي أعمال عنف ويقوض من جهود ونشاط الجماعات الإرهابية في تلك الدول.

وحل الملف الليبي واجراء الانتخابات، قال السفير بسام راضي إن الملف الليبي حاضر مع الرئيس السيسي في كل مناقشاته وكان حاضرا مع مستشار النمسا ورئيس الوزراء البريطاني اليوم وكانت هناك نقاط ومحددات ثابتة دائما الرئيس السيسي يكررها، وهي الالتزام التام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها القادم المحدد 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن هذا يعد بمثابة بداية الحقبة الجديدة وتفعيل ادارة الشعب الليبي الحر وبداية الانطلاق الى المستقبل.

وأضاف السفير بسام راضي أن هناك تفهما لما طرحه الرئيس السيسي، كما أن الموقف الدولي متمسك بإجراء تلك الانتخابات الليبية في موعدها لأنها هي البداية الحقيقية وهو معاد مهم واستحقاق هام للتسوية السياسية في ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وأن يكون هناك سيطرة تامة للشعب الليبي على أرضه.