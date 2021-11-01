Masrawy logo white

إفساد في الأرض.. "فتوى الأزهر" يعلق على جريمة الإسماعيلية

10:47 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
إفساد في الأرض.. "فتوى الأزهر" يعلق على جريمة الإسماعيلية

الدكتور عباس شومان

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان المشرف العام على الفتوى بالأزهر الشريف، إن حادثة القتل التي وقعت بمحافظة الإسماعيلية جريمة إفساد في الأرض.

وأضاف شومان في تصريحات له عبر تصريحاته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما حدث اليوم في الإسماعيلية من ذبح رجل أمام المارة جريمة إفساد في الأرض، ومؤشر خطير على تراجع النخوة والشهامة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، الاثنين، جريمة بشعة هزت أرجاء المحافظة، بعدما أقدم شاب على ذبح آخر وسط الشارع أمام أنظار المارة.

وتخلص شاب من آخر في أحد الشوارع بقتله وفصل رأسه عن جسده وسار بين المارة حاملًا الرأس المفصول في يده عبر الشارع وسط ذهول المواطنين.

وشهد محل ارتكاب الجريمة البشعة، استغاثة بعض المارة الذين تعالت صيحاتهم، حال ارتكاب المتهم الواقعة، وسيره حاملًا السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، "سكين" تقطر منه الدماء.

عباس شومان الأزهر الشريف جريمة الإسماعيلية جريمة قتل

الخبر التالى:

الطقس في نوفمبر| ثلاث محافظات الأسوأ.. و"أمطار ورياح وبرودة" أواخر الشهر (تحليل بالدرجات)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا