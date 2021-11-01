إفساد في الأرض.. "فتوى الأزهر" يعلق على جريمة الإسماعيلية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان المشرف العام على الفتوى بالأزهر الشريف، إن حادثة القتل التي وقعت بمحافظة الإسماعيلية جريمة إفساد في الأرض.

وأضاف شومان في تصريحات له عبر تصريحاته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما حدث اليوم في الإسماعيلية من ذبح رجل أمام المارة جريمة إفساد في الأرض، ومؤشر خطير على تراجع النخوة والشهامة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، الاثنين، جريمة بشعة هزت أرجاء المحافظة، بعدما أقدم شاب على ذبح آخر وسط الشارع أمام أنظار المارة.

وتخلص شاب من آخر في أحد الشوارع بقتله وفصل رأسه عن جسده وسار بين المارة حاملًا الرأس المفصول في يده عبر الشارع وسط ذهول المواطنين.

وشهد محل ارتكاب الجريمة البشعة، استغاثة بعض المارة الذين تعالت صيحاتهم، حال ارتكاب المتهم الواقعة، وسيره حاملًا السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، "سكين" تقطر منه الدماء.