لغويًّا الحكومة صح.. "النواب" يوافق على مقترح حكومي بتعديل لغوي بإحدى المواد

كتب- مصراوي:

وافق رئيس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على اقتراح الحكومة بشأن تعديل اللغة العربية في إحدى مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وطالبت الحكومة بتصحيح لغوي في المادة 71 من تعديلات مشروع القانون بتبديل "على" وليس "عن" وهو ما وافق عليه رئيس المجلس لأنها لغوية أصح.​